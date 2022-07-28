Госдума обсудит проекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей
Государственная дума России организует обсуждение проектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 28 июля рассказал журналистам, что в период осенней сессии на общественном обсуждении будут рассмотрены законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.
Володин сказал, что представители разных фракций уже успели выразить свое мнение по поводу данных законопроектов.
Поэтому глава ГД считает, что данные законопроекты будут приняты.
По словам Володина, в Государственной думе были подготовлены несколько проектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.
Их авторами являются представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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