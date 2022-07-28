В Индии 42 человека умерли от отравления фальсифицированным алкоголем
По меньшей мере 42 человека погибли в западной Индии, и еще около 100 человек были госпитализированы с понедельника в результате употребления фальсифицированного алкоголя.
Как сообщает полиция в четверг, 28 июля, в районах Ботад и Ахмедабад в штате Гуджарат заявили, что 42 человека умерли после употребления фальсифицированного алкоголя.
«31 человек умер после употребления фальсифицированного алкоголя в Ботаде. Около 50 человек были госпитализированы в соседнем районе Бхавнагар», — сообщил AFP генеральный инспектор районной полиции Бхавнагара Ашок Ядав.
По словам генерального инспектора Ваккадая Чандрасекара, в районе Ахмадабад зарегистрировано 11 смертей.
Гуджарат, откуда родом премьер-министр Нарендра Моди, является штатом, где потребление и продажа алкоголя запрещены законом. По словам Ашока Ядава, в воскресенье жители полудюжины деревень выпили алкоголь, который им продал местный контрабандист.
«Расследование показало, что жертвы употребили промышленный метанол, что привело к их смерти», — говорится в заявлении министра внутренних дел штата Харш Сангхави.
По словам Харша Сангхави, на лечение госпитализированы 97 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.
Полиция штата разобраласьс подпольными заводами по производству спиртных напитков в Гуджарате и арестовала несколько человек, заявил в среду начальник полиции штата Ашиш Бхатия.
Сотни людей ежегодно умирают в Индии от алкоголя, произведенного на подпольных винокурнях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Индии 42 человека умерли от отравления фальсифицированным алкоголем
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