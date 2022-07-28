SCMP: американские авианосцы двигаются к Тайваню

Как стало известно из издания South China Morning Post американские авианосцы направляются в сторону Тайваньской бухты.

Цель визита пока не ясна, однако возможно американские авианосцы направляются к Тайваню из-за поездки представителя Палаты представителей США Нэнси Пелоси, по поводу которого так беспокоится Китай.

Эксперты, на которых ссылается газета, отметили, что к острову движется авианосец ВМС США “Рональд Рейган”. Отплытие корабля осуществилось еще в среду из Сингапура.;

Также китайские власти предупредили, что их военные не будут медлить и предпримут всевозможные меры, если произойдет иностранное вмешательство со стороны США и Нэнси Пелоси высадится в Тайване. Данное давление сделал глава Министерства китайской обороны Тань Кэфэй. Значит ли это объявление серьезных разногласий между странами? Время покажет.

По комментариям китайских властей, визит Нэнси Пелоси может привести к неблагоприятным последствиям между США и Китаем, а также пагубно скажется на обостренной обстановке в Тайванском проливе.