Посольство Российской Федерации в США обвинило Запад в действиях, которые привели к агрокризису.

Посольство России в Соединенных штатах Америки 28 июля сообщило, что Москва хочет и дальше честно выполнять свою работу по поставкам сельскохозяйственной продукции на экспорт.

В связи с этим диппредставительство России в штатах призвало обеспечить деятельность логистической системы с российскими портами и организовать их финансовое сопровождение.

По словам представителей посольства, причинами агрокризиса являются системные ошибки в макроэкономической политике Запада.

Также диппредставительство призвало вывести поставки российского продовольствия из-под санкций.