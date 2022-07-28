Посольство России обвинило Запад в агрокризисе
Посольство Российской Федерации в США обвинило Запад в действиях, которые привели к агрокризису.
Посольство России в Соединенных штатах Америки 28 июля сообщило, что Москва хочет и дальше честно выполнять свою работу по поставкам сельскохозяйственной продукции на экспорт.
В связи с этим диппредставительство России в штатах призвало обеспечить деятельность логистической системы с российскими портами и организовать их финансовое сопровождение.
По словам представителей посольства, причинами агрокризиса являются системные ошибки в макроэкономической политике Запада.
Также диппредставительство призвало вывести поставки российского продовольствия из-под санкций.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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