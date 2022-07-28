Россия намерена «охладить» Израиль поставкой Сирии С-400 «Триумф»

Иранское новостное агентство Mehr со ссылкой на СМИ Израиля утверждает о подготовке проекта модернизации сирийских ПРО, за счет поставок российских С-400 «Триумф».

Россия готова поставить в Сирию новейшие ЗРК С-400 «Триумф» и дополнительно выделит САР С-300 для организации более эффективной противовоздушной обороны.

После участившихся налетов на Дамаск авиации Израиля Сирии необходимо укрепить свое воздушное пространство, считают аналитики Intel News. ЗРК С-400 «Триумф» смогут прекратить спонтанные атаки Израиля на сирийской территории, пишут журналисты.

Последний раз обновление системы ПРО и ПВО в Сирии происходили осенью 2018 года. По заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, тогда в СРА были поставлены три дивизиона ЗРК С-300. Эффективность сирийских средств ПВО пока подтверждается лишь сбитыми ракетами, которыми военные объекты атакует оппозиция и ВВС Израиля.