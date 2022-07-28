Государственная дума России предрекла ВСУ невосполнимые потери в случае наступления на Херсон.

Депутат нижней палаты российского парламента от Крыма Михаил Шеремет 28 июля выразил мнение, что наступление украинской армии на Херсон обернется невосполнимыми потерями для ВСУ.

Он утверждает, будто операция по возвращению Херсона под контроль Киева может захлебнуться и принести огромные потери для Украины.

В последнее время представители киевской власти неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область.

Ранее ВСУ добились некоторого успеха на херсонском направлении, сумели нарушить логистику Российских вооруженных сил и подвинули линию фронта в сторону Херсона.

Шеремет утверждает, будто Зеленскому могут приказать наступать «американские кураторы», а сам он стал «кровавым диктатором».