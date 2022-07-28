Фотосессию Зеленских для Vogue сравнили с фото Гитлера и Евы Браун
Твиттерчане гневно осудили гламурный ход четы Зеленских, которые в разгар войны решились попозировать модному журналу.
Напомним, что в среду на обложке Vogue появилась фотоистория Владимира и Елены Зеленских, которые позировали в кабинете президента Украины и на аэродроме в Гостомеле.
«Фотографии сделаны звездным американским фотографом Энни Лейбовиц и показывают сплоченную и решительную президентскую пару», - пишут рецензенты и врут аудитории, поскольку Зеленские большую часть времени с 24 февраля проводят раздельно.
Реакция самих украинских пользователей Твиттер и Инстраграмм была предсказуемой, пока на Донбассе гибнут молодые парни Зеленские «играют в любовь» пишут комментаторы.
Несколько цитат из этих отзывов: «пока ваши солдаты гибнут, вы фотографируетесь», «гламуризация конфликта». Фотосессию даже сравнили с фото Гитлера и Евы Браун.
Опубликовано: Тарас Медведев
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