Фотосессию Зеленских для Vogue сравнили с фото Гитлера и Евы Браун

Твиттерчане гневно осудили гламурный ход четы Зеленских, которые в разгар войны решились попозировать модному журналу.

Напомним, что в среду на обложке Vogue появилась фотоистория Владимира и Елены Зеленских, которые позировали в кабинете президента Украины и на аэродроме в Гостомеле.

«Фотографии сделаны звездным американским фотографом Энни Лейбовиц и показывают сплоченную и решительную президентскую пару», - пишут рецензенты и врут аудитории, поскольку Зеленские большую часть времени с 24 февраля проводят раздельно.

Реакция самих украинских пользователей Твиттер и Инстраграмм была предсказуемой, пока на Донбассе гибнут молодые парни Зеленские «играют в любовь» пишут комментаторы.

Несколько цитат из этих отзывов: «пока ваши солдаты гибнут, вы фотографируетесь», «гламуризация конфликта». Фотосессию даже сравнили с фото Гитлера и Евы Браун.