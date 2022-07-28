Сергей Шнуров увез беременную жену в Швейцарию
О цели поездки и ее сроках ничего неизвестно: музыкант своими планами с поклонниками никогда не делится.
Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова уехали из России. Как выяснилось, лидер группы «Ленинград» отправился в Европу. Пару заметили в одном из отелей Швейцарии: музыканта с его избранницей сфотографировала постоялица гостиницы, сообщает КП.
Это фото появилось в Telegram-канале блогера Антона Суворкина. О цели поездки и сроках поездки ничего неизвестно: Сергей Шнуров планами с поклонниками никогда не делится.
Ранее журналистка Ксения Собчак написала в Telegram о беременности супруги 49-летнего музыканта. В июне 2021 года 32-летняя Ольга родила первенца. Для женщины будущий ребенок станет вторым, для Шнурова - четвертым.
У лидера группы "Ленинград" есть 30-летняя дочь Серафима - от Марии Исмагиловой. А также - 23-летний сын Аполлон - от второй жены, Светланы Костицыной.
После того, как заядлый тусовшик Шнур женился в 2018-м году на дочери миллионера Валерия Абрамова, он остепенился и стал вести более закрытый образ жизни.
Как уточняет издание, Ольга родилась в Екатеринбурге, ее отец был главой службы безопасности Уральской металлургической компании. После перевода в Москву стал директором по внешним связям в головном офисе.
Семья Абрамовых имеет в собственности несколько квартир в Москве и загородный дом на Рублевке.
В 2020-м году музыкант Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд шоу-бизнеса России с самыми высокими доходами по версии журнала Forbes. Издание подсчитало: с мая 2019 года и по апрель 2020-го звезда заработала 8,8 миллиона долларов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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