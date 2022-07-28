«Бляшка свежая»: директор Юры Шатунова раскрыл информацию о результатах вскрытия певца

Смерть бывшего солиста "Ласкового мая" вызвала много слухов, но Аркадий Кудряшов развеял все домыслы.

Аркадий Кудряшов, директор умершего в 48 лет Юрия Шатунова, подтвердил информацию, что у музыканта были проблемы с сердцем, сообщает СтарХит.

Он напомнил, что все случилось внезапно. "Симптомов никаких не было и жалоб тоже. Юра болел бронхитом, в легкой форме. Поэтому у него появилась слабость, и мы списывали это на болезнь, на то, что он долго был в туре", - по словам Кудряшова, он был рядом с Шатуновым 24 часа в сутки и все время предлагал основательно проверить здоровье, но певец отказывался. И никто из наблюдавших его медиков даже не намекнул, что у музыканта проблемы с сердцем.

"У него был микроинфаркт накануне смерти — врачи так предполагают. Но Юра не жаловался - видимо, все прошло в скрытой форме. Врачи говорят, это судьба. Сейчас много чего говорят. Чушь несут о наркотиках - он никогда в жизни их не употреблял", - подчеркнул концертный директор.

И добавил, что у него есть все результаты вскрытия. "Если бы что-то было не так, нам никто не разрешил бы его хоронить, так как на Троекуровском кладбище с этим строго", - подчеркнул он.

Оказалось, у Шатунова, кроме больного сердца, были также другие болезни, но Юрий все это скрывал от поклонников.

"При вскрытии медики сказали, что бляшка свежая — год-полтора. Врожденного не было ничего", - констатировал Кудряшов, отметив, что "Разин сочиняет", будто у Юры сердце было больным с детства.

Бывшего солиста "Ласкового мая", уточнил его директор, "проверяли еще в девяностых, когда он лежал в ЦКБ". У Шатунова была язва, а с сердцем было все в порядке.