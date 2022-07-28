Ученые рассказали могут ли дети однояйцевых близнецов иметь генетическое родство

Ученые рассказали, как генетика однояйцевых близнецов может влиять на родственные связи в дальнейшем.

Идентичные близнецы способны поставить в тупик научное сообщество. От их необъяснимых телепатических связей до противоречивых свидетельств того, что они могут чувствовать боль друг друга, феномен близнецов рожден любопытством.

Например, разнояйцевые близнецы имеют частично разный набор генов, который составляет около 50%, поэтому они могут быть не похожи друг на друга. Идентичные близнецы, которые развиваются в одной и той же яйцеклетке после ее разделения пополам, могут похвастаться почти 100% идентичной ДНК.

Дети, происходящие от одной пары близнецов, которые не вступают в брак с другой группой близнецов, в социальном плане считаются двоюродными братьями, но с научной точки зрения классифицируются как сводные братья и сестры.

По данным Tech Interactive, у единокровных братьев и сестер примерно 25% одинаковой ДНК. Звучит не так уж много, но это в два раза больше сходства ДНК, чем хвастаются традиционные кузены.

Ситуация становится еще интереснее, когда однояйцевые близнецы связывают себя узами брака с однояйцевыми близнецами, что происходило около 250 раз за всю историю мира.

Одним из самых интригующих побочных продуктов четвертичного брака является тот факт, что дети этих двух пар близнецов имеют примерно 50% общей ДНК, что делает их генетически полноценными братьями и сестрами.