Apple представила в Германии опцию предупреждения об «обнаженке»

Apple сделала свои новые функции защиты детей, которые также включают предупреждающие сообщения при обнаружении «обнаженки», доступными в Германии.

Однако изначально к ней могут получить доступ только пользователи бета-тестовых версий новых операционных систем для компьютеров iPhone, iPad и Mac, предоставленных разработчикам. Они станут доступны для всех к осени.

Обнаружение обнаженных фотографий работает только в приложении чата Apple «Сообщения» и должно быть сначала активировано родителями.

Если дети и подростки получают фотографию обнаженной натуры, ее сначала делают неузнаваемой и спрашивают, действительно ли они хотят на нее смотреть.

Предлагаемые варианты включают в себя обращение к родителям и блокировку контакта, отправившего фотографию. Предупреждающее сообщение также появляется, когда вы пытаетесь отправить обнаженное фото.

Apple подчеркивает, что нагота на фотографиях распознается только программным обеспечением устройства, сквозное шифрование контента сохраняется и, что компания не имеет к нему доступа.

