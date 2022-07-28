Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России

Американский актер признался, что ему приходится часто сталкиваться с русофобией.

Американский актер Стивен Сигал признался, что не намерен отказываться от российского гражданства и российского паспорта, сообщает Рамблер со ссылкой на РИА Новости.

По словам артиста, с русофобией ему приходится сталкиваться каждый день. Сигал уточнил, что в России у него немало родственников: в основном они живут на Дальнем Востоке, а также на Байкале, в Бурятии. При этом звезда не исключает, что и на Украине у него могут быть родные.

Российское гражданство Стивен Сигал получил в 2016-м году. Как известно, дед артиста по линии отца родился в России, и во второй половине 20-го века переехал в США.

Сигал много времени провел в поисках своих родовых корней в Калмыкии, Якутии, Туве.

В 2018-м году он был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям Москвы и Вашингтона.