Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от гражданства России
Американский актер признался, что ему приходится часто сталкиваться с русофобией.
Американский актер Стивен Сигал признался, что не намерен отказываться от российского гражданства и российского паспорта, сообщает Рамблер со ссылкой на РИА Новости.
По словам артиста, с русофобией ему приходится сталкиваться каждый день. Сигал уточнил, что в России у него немало родственников: в основном они живут на Дальнем Востоке, а также на Байкале, в Бурятии. При этом звезда не исключает, что и на Украине у него могут быть родные.
Российское гражданство Стивен Сигал получил в 2016-м году. Как известно, дед артиста по линии отца родился в России, и во второй половине 20-го века переехал в США.
Сигал много времени провел в поисках своих родовых корней в Калмыкии, Якутии, Туве.
В 2018-м году он был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям Москвы и Вашингтона.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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