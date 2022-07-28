Великобритания готовится к подтоплению из-за резкого роста уровня моря

Уровень моря у берегов острова начал резко повышаться в последние годы из-за климатических изменений.

Повышение уровня моря в Соединенном Королевстве ускоряется, что делает береговую линию более уязвимой, отмечается в отчете Британского метеорологического управления, опубликованном в четверг, 28 июля.

Метеорологи подчеркивают в своем сообщении, что это прямая связь с последствиями изменения климата.

В исследовании, основанном на наблюдениях за климатом и погодными явлениями в 2021 году, отмечается влияние глобального повышения температуры на климат в Соединенном Королевстве.

Отмечается, что « изменение климата — это не только проблема будущего и что это уже влияет на условия с которыми мы столкнулись у себя дома».