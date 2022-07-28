Великобритания готовится к подтоплению из-за резкого роста уровня моря
Уровень моря у берегов острова начал резко повышаться в последние годы из-за климатических изменений.
Повышение уровня моря в Соединенном Королевстве ускоряется, что делает береговую линию более уязвимой, отмечается в отчете Британского метеорологического управления, опубликованном в четверг, 28 июля.
Метеорологи подчеркивают в своем сообщении, что это прямая связь с последствиями изменения климата.
В исследовании, основанном на наблюдениях за климатом и погодными явлениями в 2021 году, отмечается влияние глобального повышения температуры на климат в Соединенном Королевстве.
Отмечается, что « изменение климата — это не только проблема будущего и что это уже влияет на условия с которыми мы столкнулись у себя дома».
Опубликовано: Тарас Медведев
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