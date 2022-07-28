Глава Черноморского флота: Россия завоевала господство в Черном и Азовском морях
Командующий Черноморским флотом России сообщил о господстве флота РФ в Черном и Азовском море.
Опубликовано: Николай Скира
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