Глава Черноморского флота: Россия завоевала господство в Черном и Азовском морях

Хаматова рассказала, почему жизнь в Латвии её не устраивает

Известная российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова не очень довольна своим образом жизни за границей. Тем не менее артистка старается не унывать, а приспособиться к новой действительности.

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