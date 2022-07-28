Хаматова рассказала, почему жизнь в Латвии её не устраивает

Известная российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова не очень довольна своим образом жизни за границей. Тем не менее артистка старается не унывать, а приспособиться к новой действительности.

Популярная в РФ актриса Чулпан Хаматова призналась, что ей не по душе образ жизни за рубежом. Но знаменитость предпочитает не вешать нос, пытаясь адаптироваться к новым условиям жизни.

После запуска спеоперации России на Донбассе звезда отечественного экрана покинула родное государство. Знаменитость остановилась в Латвию, где в настоящее время трудится в Новом Рижском театре.

Конечно, жизнь её в чужом государстве складывается не так, как ей хотелось бы.

Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного!

Ранее сообщалось, что центр исследований "Ромир" в РФ поделился рейтингом известных личностей, которым в большей мере доверяют соотечественники.

Как и следовало ожидать, имени Чулпан Хаматовой в списке не оказалось. К тому же, артистка выбыла из десятки инфлюенсеров в категории "Театр и кино".

Напомним, что Чулпан уехала из России сразу после запуска спецоперации в соседней Украине. В 80 км от Риги у неё имеется в собственности дом, расположенных в элитном экопосёлке.

На работу в Новый рижский театр ей помог устроится её знакомый прибалтийский режиссёр Алвис Херманис, являющийся художественным руководителем храма искусства, с которым актриса имела опыт сотрудничества в рамках работы над постановкой "Горбачёв".