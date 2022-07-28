Вышла на связь: после слухов о рецидиве онкологии Лайма Вайкуле впервые заявила о себе

В соцсети 68-летняя певица вернулась после 3-месячной паузы и анонсировала концерт в Паланге.

Лайма Вайкуле впервые за три последних месяца сделала публикацию в соцсетях. Певица выложила свое фото, где представла в шляпе, которая надета поверх платка, и в жакете с брошью.

Советская и латвийская артистка напомнила о концерте, который пройдет в курортной Паланге 31 июля.

Поклонники звезды радостно откликнулись на публикацию. Но некоторых насторожил головной убор артистки, которая, по сообщению СМИ, в последнее время борется с раком.

Однако многие пользователи считают, что кумир просто модно выглядит, и пожелали Лайме "быть здоровой и всеми любимой".

Как напоминает Рамблер, в мае появилась информация о том о том, что у Вайкуле случился рецидив болезни. Позднее в окружении певицы это подтвердили, уточнив, что она борется с раком груди.