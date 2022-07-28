Александр Лукашенко напомнил губернатору Пермского края про «должок»
Президент Беларуси Александр Лукашенко встертился сегодня с губернатором Пермоского Края России Махониным.
Президент Белаурси во вступительной речи отметил, что в Беларуси давно сложились тесные отношения с одним из самых развитых регионов России.
«Вы должны знать что всё что мы можем сделать для ваших людей - наших людей мы сделаем, и даже невозможное», - отметил Лукашенко.
В то же время президент Беларуси посетовал на небольшое снижение товарооборота между республикой и регионом.
«В виду снижение товарооборота а он упал необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы восстановить это товрооборот», - отметил Лукашенко и возможности российской стороны в этом восстановлении имеются, заметил президент и навал их «должком» Пермского края перед Беларусью.
Разговор на встрече делегации Пермсокго края и руководства Беларуси сегодня пойдет как о взаимовыгодной торговле, так и об импорте белорусских услуг. Прежде всего речь идет о строительной сфере. Белорусы готовы строить «все и под ключ» отмечалось на встрече.
Опубликовано: Тарас Медведев
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