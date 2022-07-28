Число боевиков ИГИЛ в Афганистане выросло в три раза

В Афганистане, с момента прихода талибов к власти, выросло количество боевиков ИГИЛ более чем в три раза.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он отметил, что число боевиков запрещённой организации ИГИЛ выросло за текущий год на несколько тысяч и достигла 6000 человек в своих рядах на данный момент.

В своем выступлении представитель МИД РФ отметил, что, несмотря на жесткие меры, принятые правительством талибов в отношении ИГИЛ, их число стремительно растет.

В начале прошлого года ряды боевиков насчитывали около 2000 человек. За год их число выросло в три раза, то есть на афганской территории сейчас их прибывает порядком 6000 человек , - отмечается в статье РИА Новости.

Ранее, правительство талибов, после входа войск данной группировки в Кабул, убеждало мировое сообщество, что они смогут поддерживать законность и порядок в Афганистане.

На эти заявления Запад отреагировал холодно, посчитав их неубедительными. Ещё с 2001 года, Талибан находится под санкциями ЕС и ООН, после захвата Афганистана данной группировкой, санкционный накал не снизился. Со стороны Западного сообщества и сейчас активно проводится политика изоляции в отношении нового афганского правительства.

Кабулов подчеркнул, что опасность роста числа боевиков ИГИЛ угрожает не только стабильности и безопасности Афганистана, но и всей безопасности в регионе.