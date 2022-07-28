Бурунов сообщил о проблемах со здоровьем

Известный российский актёр Сергей Бурунов признался, что его здоровье оставляет желать лучшего.

Звезда отечественного экрана Сергей Бурунов - оптимист по жизни. Ему нравится его работа, но в последнее время неважно дела обстоят со здоровьем.

Бурунов снимается в рекламе павильонов "Здоровая Москва". Артист и сам пришёл к тому, что ему необходимо обследоваться в медицинском учреждении.

По словам знаменитости, у него пошаливает давление, есть проблемы с шейно-грудным отделом, а также он плохо спит.

Два дня работал, спал плохо.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" заметил, что, к счастью, хронических заболеваний у него нет, но был случай, когда ему понадобилась помощь хирургов. Врачи удалили Бурунову доброкачественное образование.

Актёр называет себя всеядным.

Ни в коем случае. Я все ем. Стараюсь делить тарелку на углеводы, белки и жиры.

Единственное, что старается свести к минимуму Сергей Александрович в своём рационе, так это жареную, копченую, соленую и жирную пищу. Артист убеждён, что нужно выбирать здоровье, а не копченую колбасу.

Звезда экрана сообщает, что старается почаще бывать на свежем воздухе, следить за полноценным сном, а иногда любит поплавать.

Так скажу, если раньше в аптеку за презервативами ходил, а в магазин за сигаретами - все, и как-то посмеивался, что у кого-то что-то болит. А теперь у самого начинается: тут кольнуло, там болит, что-то устал.

По рекомендациям медиков, актер следит за режимом питания и питья.

Бурунов любит путешествовать и участвовать в интересных проектах. Мечтает селебрити о поездке на мотоцикле к Черному морю.