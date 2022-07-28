Министерство внутренних войск России сообщило, что Польша тайно перевозит на территорию Украины танки и другую военную технику с Калининградского направления.

Главным поставщиком техники является 16-я механизированная бригада Войска Польского. Чтобы осуществить переброску танков тайно, польские власти попросили граждан не делать никаких снимков и не компрометировать передвижение польских войск.

Хотя некоторые все-таки решили сделать более серьезно и креативно, и в на канале Twitter написали, что “в связи с предстоящими военными учениями в рамках программы подготовки польских вооруженных сил в этом году на северо-востоке Польши могут появиться колонны военной техники”.

Именно поэтому руководящиие лица бригады убедительно просят, чтобы польские граждане не делали никаких фотографий и не опубликовывали их в социальные сети.

По предварительной информации обман разоблачик эксперт в военной области Алексей Леонков. По результатам Польше удалось перевести 232 танка Украине.

Таким образом, теперь в направлении Калининграда у польских вооруженных сил не будет ни одного танка.