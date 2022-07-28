Юрий Николаев направил гнев на Галкина
Известный в РФ телеведущий Юрий Николаев возмущён до глубины души резкими высказываниями юмориста Максима Галкина в адрес своей родины и соотечественников.
Народный артист РФ Юрий Николаев осудил покинувшего родину ведущего и комика Максима Галкина. Ведущий не понимает, как муж Аллы Пугачевой позволяет себе критиковать родное государство.
Николаев убеждён, что своё огромное состояние Галкин заработал на выступлениях, работе на телевидении в России. Кроме того, народ очень тепло относился к артисту, но доверие земляков Галкиным потеряно навсегда в свете известных событий.
Николаев обратился к Галкину в эфире нового выпуска шоу "Антонимы".
В стране, которую ты сейчас охаиваешь, которую ты если не ненавидишь, то хотя бы презираешь, какое ты имеешь право это делать?
Напомним, что уже не первый день в сети "гуляет" информация по поводу того, что Галкин и Пугачёва в Россию возвращаться не будут.
После того как в конце февраля было объявлено о запуске спецоперации РФ на Донбассе знаменитости, покинув родину, долгое время жили в Израиле. После звёзды переместились в Юрмалу.
Несколько дней назад появились сведения о том, что знаменитые супруги собираются переезжать в США, а сейчас занимаются тем, что реализовывают и переписывают недвижимость в России на других лиц.
С имуществом в РФ звёздная чета планирует разобраться до осени.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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