В КНР призвали НАТО прекратить создавать напряжённую обстановку
Представитель Минобороны КНР призвал НАТО прекратить создавать напряжённую обстановку и сеять хаос в Тихоокеанском регионе.
Комментирую новую концепцию безопасности НАТО до 2030 года официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Пекин не позволит НАТО сеять хаос в Азиатско-тихоокеанском регионе и требует чтобы альянс прекратил распускать слухи о Китае.
Представитель добавил, что Североатлантический альянс подстрекает Китай к противостоянию, при этом распускает слухи о излишнем наращивании вооружений со стороны КНР.
По мнению У Цяня, которое он выразил на пресс-конференции, Китай всегда был гарантом стабильности и порядка в регионе, поддерживая добрососедские отношения со многими странами континента. В отличии от КНР, НАТО, невзирая на заявленные цели по поддержанию мира, повсюду развязывали войны, порождая новую нестабильность, - подчеркивает представитель Минобороны Китая.
У Цянь также сообщил, "что, КНР будет защищать свой суверенитет и не позволит внешним силам сеять хаос в Азиатско-тихоокеанском регионе", сообщается в статье РИА Новости.
Ранее, НАТО на саммите в Мадриде приняла новую концепцию обороны до 2030 года. В процессе заседания представители Североатлантического альянса заявили, то "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям". Ряд подобных высказываний и вызвали бурную реакцию Китайского представительства.
Опубликовано: Марчик Артём
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