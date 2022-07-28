Никита Пресняков вместе с женой Аленой сделали одинаковые тату в честь годовщины свадьбы

Они отпраздновали пятилетие бракосочетания романтическим ужином, а потом выбили на шее изображение луны.

31-летний Никита Пресняков и 25-летняя Алена Краснова оригинально отметили пятилетие своего бракосочетания. Полуобнаженные музыкант и фотомодель показали новые рисунки на своем теле.

Новыми тату они поздравили один одного с деревянной свадьбой. Сын Кристины Орбакайте и его супруга отметили важную дату романтическим ужином. Влюбленные заказали в ресторане столик, пили вино и ели устриц, сообщает Космополитен.

Пара надумала увековечить момент, и с этой целью слелала одинаковые татуировки. И у Никиты, и у Алены сзади на шее теперь выбито изображение полумесяца.

Чтобы продемоснтрировать рисунки на теле, Пресняков обнажил торс, а Краснова отодвинула лямку платья с открытой спиной.

"Вишенкой на торте в годовщину нашей свадьбы стала спонтанная поездка в тату-салон, - написала Алена в соцсетях. - Решили набить себе фазу луны".

Блогерша также выложила в сети свое фото в свадебном платье - на фоне роскошного замка. Церемония состоялась в 2017 году, на свадьбе Никиты и Алены было более 150 гостей, в основном - звезды российского шоу-бизнеса.