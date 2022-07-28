Сенат в США принял резолюцию, призывающую госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Этим документом США развязали России руки в применении всех возможных средств борьбы против американского господства.

Ранее китайское издание Sohu предупредило власти США, что в случае признания со стороны США России, как страны «спонсора терроризма», Москва заявит свои претензии и без оглядки на международные правовые акты аннексирует Аляску.

США, которые являются действительным спонсором терроризма, к примеру, в Сирии, очень хочется свалить на кого-то другого это бремя.

Но в 21 веке сложно утаить информацию и все чаще достоянием общественности становятся неприглядные факты действий американских и других западных вояк в Афганистане и Сирии, которые сопряжены с насилием и откровенным терроризмом по отношению к народу этих государств. Не говоря уже про бесчисленную серию цветных революций, в том числе и на Украине, которые привели к тысячам жертв и миллионам разрушенных судеб.