Сенат США утвердил, что Россия государство-спонсоро терроризма, пора забирать Аляску
Сенат в США принял резолюцию, призывающую госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Этим документом США развязали России руки в применении всех возможных средств борьбы против американского господства.
Ранее китайское издание Sohu предупредило власти США, что в случае признания со стороны США России, как страны «спонсора терроризма», Москва заявит свои претензии и без оглядки на международные правовые акты аннексирует Аляску.
США, которые являются действительным спонсором терроризма, к примеру, в Сирии, очень хочется свалить на кого-то другого это бремя.
Но в 21 веке сложно утаить информацию и все чаще достоянием общественности становятся неприглядные факты действий американских и других западных вояк в Афганистане и Сирии, которые сопряжены с насилием и откровенным терроризмом по отношению к народу этих государств. Не говоря уже про бесчисленную серию цветных революций, в том числе и на Украине, которые привели к тысячам жертв и миллионам разрушенных судеб.
Опубликовано: Тарас Медведев
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