Сенат США принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Американский Сенат принял резолюцию, призывающую признать Россию террористическим государством.

Днём 28 июля Сенат Соединённых Штатов проголосовал за принятие резолюции, призывающей американский Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Теперь данную резолюцию может утвердить Госдеп, после чего Россия будет официально добавлена в соответствующий список.

В случае попадания России в перечень террористических государств она составит компанию таким странам как Северная Корея, Куба, Сирия и Иран.