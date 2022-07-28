Сенат США принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Американский Сенат принял резолюцию, призывающую признать Россию террористическим государством.

Днём 28 июля Сенат Соединённых Штатов проголосовал за принятие резолюции, призывающей американский Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Теперь данную резолюцию может утвердить Госдеп, после чего Россия будет официально добавлена в соответствующий список.

В случае попадания России в перечень террористических государств она составит компанию таким странам как Северная Корея, Куба, Сирия и Иран.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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