Сенат США принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма
Американский Сенат принял резолюцию, призывающую признать Россию террористическим государством.
Днём 28 июля Сенат Соединённых Штатов проголосовал за принятие резолюции, призывающей американский Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Теперь данную резолюцию может утвердить Госдеп, после чего Россия будет официально добавлена в соответствующий список.
В случае попадания России в перечень террористических государств она составит компанию таким странам как Северная Корея, Куба, Сирия и Иран.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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