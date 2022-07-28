Reuters: Египет разорвал договор на экспорт 240 тысяч тонн пшеницы с Украины

Декабрьский договор на поставку зерна из Украины в Египет расторгнут. По информационным данным было отменено четыре партии зерна, а это 240 тыс. тонн.

Разговор о транспортировке зерна в Египет длился очень много времени. Однако теперь Египет разорвал контракты на приобретение 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, составленные в конце 2021 года. Такую информацию приводит агентство Reuters.

Головное управление Египта, занимающееся поставками товаров первой необходимости отказалось от обязательств по отгрузке 4 партий зерна, которые в совокупности составляли 240 тысяч тонн. Это большой удар для украинских компаний, но власти Египта пошли на это из-за слишком больших рисков и форс-мажорных ситуаций, которые не все были прописаны в контрактах.

Украина продавала Египту зерно по стоимости $346 до $360 за тонну. В контакт были заложена стоимость и за логистическо-транспортные услуги, однако договоренности так и не были соблюдены и груз не попал к покупателю. На тот момент и без того бедствующая Украина потерпела большие потери.

Еще одна партия зерна, договор и оплата на которую были осуществлены в апреле 2022 года, не отплыла в назначенное время, т.к. была заблокирована в украинском порту Черноморск. Несмотря на форс-мажорное обстоятельство украинские власти пообещали быстро доставить зерно из Черноморска согласно международному соглашению.