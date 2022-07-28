В Китае бывшего полицейского разыскивают за тройное убийство, его поимку оценили в $15 тыс.

Полиция КНР начала розыск и объявила почти 15 000 евро за поимку беглеца после гибели трех человек в результате нападения с применением огнестрельного оружия в Мучуань.

Стрельба произошла во вторник на юго-западе страны. В заявлении службы общественной безопасности Мучуань говорится, что неизвестный «ранил двух человек из огнестрельного оружия и убил троих». Подозреваемому, которого зовут Ли Цян, 36 лет. Полиция предлагает 100 000 юаней (14 500 евро) за его поимку.

Согласно публикациям в сети, речь идет о бывшем сотруднике полицейском. В прошлом году он был награжден за храбрость после того, как дважды спас людей от утопления.

Полиция Мучуаня, не раскрывает обстоятельства дела и не подтверждает предположения о принадлежности разыскиваемого к правоохранительной системе.

Обстоятельства заинтересовали социальные сети в Китае с более чем 250 миллионами просмотров на эту тему.