В Китае бывшего полицейского разыскивают за тройное убийство, его поимку оценили в $15 тыс.
Полиция КНР начала розыск и объявила почти 15 000 евро за поимку беглеца после гибели трех человек в результате нападения с применением огнестрельного оружия в Мучуань.
Стрельба произошла во вторник на юго-западе страны. В заявлении службы общественной безопасности Мучуань говорится, что неизвестный «ранил двух человек из огнестрельного оружия и убил троих». Подозреваемому, которого зовут Ли Цян, 36 лет. Полиция предлагает 100 000 юаней (14 500 евро) за его поимку.
Согласно публикациям в сети, речь идет о бывшем сотруднике полицейском. В прошлом году он был награжден за храбрость после того, как дважды спас людей от утопления.
Полиция Мучуаня, не раскрывает обстоятельства дела и не подтверждает предположения о принадлежности разыскиваемого к правоохранительной системе.
Обстоятельства заинтересовали социальные сети в Китае с более чем 250 миллионами просмотров на эту тему.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Китае бывшего полицейского разыскивают за тройное убийство, его поимку оценили в $15 тыс.
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