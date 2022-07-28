Киркоров ответил Певцову на его призыв отменить концерты певца в Крыму

Филипп Киркоров не оставил без ответа призыв актёра Дмитрия Певцова отменить выступления поп-короля в Крыму, которые тот назвал "мерзостью".

Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров ответил на попытки своих недоброжелателей, которые хотели сорвать концерты певца на полуострове. В личном блоге знаменитость выложил видео, где с гордостью сообщил, что на его выступления полный солд-аут.

Солд-аут (солдаут) - термин, появившийся от английского словосочетания sold out. Буквально переводится как "распродано" или "распроданный".

Поп-исполнитель похвастался:

У нас сегодня солд-аут. Переаншлаг в очередной раз на 34 году моей популярности. Спасибо вам, мои люди.

Заметим, что недавно выступления Киркорова были на грани срыва. Противники проведения концертов певцом на юге России есть и среди известных личностей.

К примеру, популярный российский актёр и депутат ГД Дмитрий Певцов призвал запретить шоу артиста в городах Крыма, окрестив их "мерзостью". Согласен с Певцовым и писатель Захар Прилепин.

Киркоров едет на гастроли в Крым и зазывает на свои концерты “наших защитников”. Ну, сам бы к ним и съездил куда-нибудь в Северодонецк. Спел бы там про зайку. Сегодня, 24 июля, умерла надежда увидеть другой новогодний огонёк и жить при другой культуре. Они не оставят нас никогда. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица в новогоднюю ночь. Одни заедут туда, как Киркоров - на правах принявших спецоперацию и спевших “для наших воинов” в Ялте. Другие - большинство отмолчавшихся – въедут на халяву, под шумок: “я всегда тут стояло”

Напомним, что в Крыму Филипп Бедросович посетил военнослужащих, проходящих лечение, подарив им книги со своими автографами и билеты на свои выступления.