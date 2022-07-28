Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
Дмитрий Песков призывает не доверять информации The New York Times о потерях российских войск в Украине.
Днём 28 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация Кремля просит не доверять публикациям западных СМИ и в частности американской газете The New York Times, утверждающей, что в ходе спецоперации в Украине российская армия потеряла до 75 тысяч человек убитыми.
По словам Пескова, заявления NYT не имеют ничего общего с официальными правительственными данными, и даже сведения администрации США не являются столь провокационными и неправдивыми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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