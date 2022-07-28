Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине

Дмитрий Песков призывает не доверять информации The New York Times о потерях российских войск в Украине.

Днём 28 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что администрация Кремля просит не доверять публикациям западных СМИ и в частности американской газете The New York Times, утверждающей, что в ходе спецоперации в Украине российская армия потеряла до 75 тысяч человек убитыми.

По словам Пескова, заявления NYT не имеют ничего общего с официальными правительственными данными, и даже сведения администрации США не являются столь провокационными и неправдивыми.