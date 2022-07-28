Комик Руслан Белый отсудил у застройщика 3,6 миллиона рублей

Юморист приобрел квартиру в элитном ЖК Москвы в 2018-м, спустя год там же купил еще одну, но вовремя ключи не получил.

Стендап-комик по решению суда получит 3,6 миллиона рублей компенсации от застройщика за несданные в срок квартиры, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как уточняет издание, Руслан Белый приобрел квартиру в элитном ЖК Дорогомиловского района на западе Москвы в 2018-м году. А в 2019-м решил купить там же еще одну.

Квартиры общей площадью в 204 метра должны быть сданы в 2020-м году, однако ключи юморист вовремя не получил, и обратился в суд.

В ходе судебного заседания застройщик заявил, что перенос сроков сдачи недвижимости связан с пандемией коронавируса. Но суд занял сторону Белого, удовлетворил его иск, обязав застройщика к выплате 3,6 миллиона рублей штрафа, неустойки и морального вреда.

Ранее с иском к застройщику обратилась блогер Ида Галич. Звезда хочет взыскать неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 490 тысяч рублей, а также ущерб на сумму 30 тысяч рублей.

Гагаринский суд в Москве вынес постановление о частичном удовлетворении этого иска и взыскании с застройщика в пользу Галич 318 тысяч рублей.