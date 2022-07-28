Звезда Голливуда Николь Кидман в свои 55 лет вновь готовится стать матерью

Актриса намерена усыновить мальчика, муж звезды, музыкант Кит Урбан в этом решении ее поддерживает.

Как утверждает близкое окружение Николь Кидман, актриса планирует усыновить мальчика. Идею 55-летней артистки поддерживает ее муж, музыкант Кит Урбан, сообщает Рамблер.

К слову, сама Кидман эту новость пока никак не прокомментировала. По данным источников, Николь и Кит также хотят повторить свадебную церемонию и вновь обменяться клятвами верности.

Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей: 14-летнюю Сандэй Роуз и 12-летнюю Фэйт Маргарет.

Пара не делает тайны из того, что детей для них выносили и родили суррогатные матери.

Кроме того, у Николь имеется двое приемных детей, усыновленных в браке с ее первым мужем - Томом Крузом. Это - 29-летняя дочь Изабелла Джейн и 27-летний сын. После развода приемных родителей они предпочли остаться с отцом.