Максим Галкин и его семья переезжают в жить в США: уже продается недвижимость
Стало известно, почему Алла Борисовна Пугачева вернулась на родину без семьи. Элитный особняк-замок Грязь выставлен на продажу.
Видимо семья поняла, что после наумевших скандалов им не будет места в России и решительно распродают недвижимость.
Несмотря на то, что особнять без прикрас элитный, но в действительности он стоит кучу денег, поэтому покупатель явно нескоро найдется.
Максим Галкин (дом является именно его) поставил ориентировочную сумму в 700 миллионов рублей.
В Израиле звездная семья решила не оставаться, поэтому присматривают небольшую недвижимость на территории США. Ориентировочно это будет Калифорния.
Напомним, после начала спецоперации на Украине звездная семья уехала в Израиль еще в феврале, из-за чего получили большую порцию хейта со стороны российских пользователей и коллег по сцене.
Особую неприязнь получил Максим Галкин от Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой после своих юмористических концертов.
С тех пор, семья поняла, что о пребывании в Россию уже и речи идти не может. Зато теперь пользователи поняли, на какой стороне звездное семейство.
Надеемся Лиза и Гарри достаточно знают английский язык, чтобы учиться в американской школе.
Опубликовано: Силивончик Алина
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