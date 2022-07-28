Украинский бизнесмен вывез с ЧАЭС радиоактивные материалы стоимостью 82 тысячи долларов

Офис генпрокурора Украины заявил, что украинский предприниматель обвиняется в присвоении и продаже радиоактивных материалов с территории ЧАЭС.

В четверг, 28 июля 2022 года, представители Офиса Генерального прокурора Украины в своём Telegram-канале заявили о предъявлении обвинений в присвоении имущества некому украинскому предпринимателю.

В пресс-релизе отмечается, что бизнесмен подозревается в вывозе с территории Чернобыльской АЭС радиоактивных материалов с последующей передачей их третьим лицам для получения материальной выгоды, которая по предварительным оценкам составила не менее 82 тысяч долларов.