Ученые нашли способ, как нарастить мышцы без изнурительных тренировок

Они выявили ген, который за это отвечает и активизируется при физических нагрузках.

Как известно, тренировки укрепляют мышцы, улучшают и общее состояние здоровья. А как именно это происходит и объясняется с точки зрения науки?

Ответ на этот вопрос попытались найти ученые университетов Мельбурна и Копенгагена. Специалисты исследовали молекулярные сокращения мышц - до, во время, и после тренировок, сообщает Вокруг Света.

Ведущий автор исследования, доктор Бенджамин Паркер рассказал о схеме исследования: "Мы сделали анализ скелетных мышц, используя при этом комплекс упражнений на выносливость, сопротивление и спринт.

В итоге был обнаружен ген C18ORF25, отвечающий за наращивание мышц и активирующийся при физических нагрузках. Именно этот ген чаще всего активизировался при проведенных в экспериментальном порядке тренировках.

Чтобы проверить правильность своего вывода, ученые создали мышей, лишенных подобного гена. У таких грызунов оказались более слабыми мускулы и пониженной - физическая работоспособность.

По мнению авторов, ими найдена та самая "волшебная таблетка", которая дарит здоровье без тренировок. Однако результаты проделанной работы могут иметь и более широкое применение.

«Открытие нового белка позволит повлиять на процессы старения, а также развитие связанных с атрофией мышц заболеваний. Есть перспективы использования белка в животноводстве, мясной промышленности», - перечислил плюсы нового открытия Паркер.