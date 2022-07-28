Ученые нашли способ, как нарастить мышцы без изнурительных тренировок
Они выявили ген, который за это отвечает и активизируется при физических нагрузках.
Как известно, тренировки укрепляют мышцы, улучшают и общее состояние здоровья. А как именно это происходит и объясняется с точки зрения науки?
Ответ на этот вопрос попытались найти ученые университетов Мельбурна и Копенгагена. Специалисты исследовали молекулярные сокращения мышц - до, во время, и после тренировок, сообщает Вокруг Света.
Ведущий автор исследования, доктор Бенджамин Паркер рассказал о схеме исследования: "Мы сделали анализ скелетных мышц, используя при этом комплекс упражнений на выносливость, сопротивление и спринт.
В итоге был обнаружен ген C18ORF25, отвечающий за наращивание мышц и активирующийся при физических нагрузках. Именно этот ген чаще всего активизировался при проведенных в экспериментальном порядке тренировках.
Чтобы проверить правильность своего вывода, ученые создали мышей, лишенных подобного гена. У таких грызунов оказались более слабыми мускулы и пониженной - физическая работоспособность.
По мнению авторов, ими найдена та самая "волшебная таблетка", которая дарит здоровье без тренировок. Однако результаты проделанной работы могут иметь и более широкое применение.
«Открытие нового белка позволит повлиять на процессы старения, а также развитие связанных с атрофией мышц заболеваний. Есть перспективы использования белка в животноводстве, мясной промышленности», - перечислил плюсы нового открытия Паркер.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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