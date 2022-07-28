Резников рассказал, США передала Украине противорадиолокационные крылатые ракеты

Кажется обещанная помощь подоспела. Алексей Резников подтвердил, что США предоставило Украине уникальные противорадиолокационные крылатые ракеты, которые подавляют ПВО.

США в качестве военной помощи Украине передали технику, которая способна подавлять средства ПВО, позволяющее в будущем атаковывать врага. Данную информацию предоставил Алексей Резников, руководитель Министерства обороны Украины.

Резников также заявил, что первая техника уже находится на территории Украины и может тестироваться уже в ближайшие дни. До этого заявления американские власти действительно говорили о помощи для Украины с помощи специальных ракет.

Теперь стало ясно, что спецоперация начинает получать новые обороты, за счет военной помощи Запада.

“Мы приобретаем специальные противорадиолокационные ракеты, которых ранее нам не предоставляли. такая техника поможет нашему народу эффективно уничтожать российские радарные системы. Теперь нам будет легче одержать преимущество и лучше отбивать контратаки”, – сказал Резников.

Эксперты считают, что данные противорадиолокационные ракеты совместно с другой ранее предоставленной техникой позволит лучше идентифицировать цель. Теперь понятно, что Байден так и стремиться подойти как можно ближе к территории России, а впоследствии и заставить президента покинуть пост.

Несмотря на заявление Резникова, официального подтверждения от властей США еще не поступало.