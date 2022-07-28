Сенат США принял резолюцию о признании России спонсором терроризма

Американский сенат принял решение о признании России страной-спонсором терроризма.

Сенат Соединенных Штатов одобрил резолюцию о признании Российской Федерации страной-спонсором терроризма.

При этом отмечается, что Государственный департамент Соединенных Штатов не обязан исполнять данную резолюцию.

"Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - говорится на официальном сайте Конгресса.

При этом известно, что российская сторона не оставит без ответа данные действия Соединенных Штатов.

Опубликовано: Николай Скира

 

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