Сенат США принял резолюцию о признании России спонсором терроризма
Американский сенат принял решение о признании России страной-спонсором терроризма.
Сенат Соединенных Штатов одобрил резолюцию о признании Российской Федерации страной-спонсором терроризма.
При этом отмечается, что Государственный департамент Соединенных Штатов не обязан исполнять данную резолюцию.
"Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования", - говорится на официальном сайте Конгресса.
При этом известно, что российская сторона не оставит без ответа данные действия Соединенных Штатов.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев и Одессу
Канцлер Австрии Нехаммер: Европа не в состоянии отказаться от российского газа
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров
Ревва уехал в Испанию после объявления о спецоперации
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза