Байден и члены конгресса США возмущены фотосессией Зеленского для Vogue

Представителей конгресса США крайне возмутило, что семья Зеленских устроила фотосессию для журнала Vogue. "Эти люди принимают нас за кучку лохов", - сказали в члены американского парламента.

Интервью и фотосессия для VOGUE безусловно стала и триумфом и позором для Елены и Владимира Зеленских. Кто-то отнесся к ней спокойно, а кому то это не понравилось, что на костях мирных жителей Украины строится империя успеха.

Среди представителей США нашлись те, кто оппозиционно отнеслись к данному поступку. К ним относятся Лорен Боберт и Майра Флоренс, которые критически отнеслись к фотосессии. В частности, если рассматривать случай более детально, то основным фоном для будущих фотографий стали кабинет украинского президента Украины и аэропорт Антонов в Гостомеле, где первая леди сфотографировалась с солдатами ВСУ.

Возмущены оказались и американские политики. Байден не смог пройти мимо этого и произнес достаточно резкую фразу:

“Байден: Давайте так и будем дальше посылать миллиарды долларов в помощь беженцам и на вооружение Украине из своей казны, ведь они в этом нуждаются! И что мы получили в реальности: Зеленские устраивают нам фотосессию для Vogue”, – написал представитель Флорес.

“Пока мы здесь стараемся позаботиться о благополучии бедного народа и предоставляем 60 миллиардов долларов помощи, президент Зеленский делает фотосессию для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку лохов”, - именно это в свою очередь, разозлило представителя Боберт.

Пожалуй этот шаг для украинского лидера был необдуманным. Теперь запад лишний раз подумает, прежде чем помочь Украине.