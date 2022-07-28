Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме

Известная российская артистка балета Анастасия Волочкова уверена, что проблем с алкоголизмом у неё нет. Полный отказ от спиртного, по мнению знаменитости, грозит возникновением психических расстройств.

Известную в России балерину Анастасию Волочкову частенько обвиняют в злоупотреблении спиртными напитками. Артистка уверена, что с проблемы с алкоголем - это не про неё.

По мнению знаменитости, отказ от её любимого напитка "Просекко" вприкуску с клубникой, курения хорошего кальяна, "зажигания себе во дворе елки каждый вечер", наслаждения журчанием фонтана - прямой путь в психушку.

Просекко - итальянское вино, сухое, игристое. Изготавливается из винограда сорта Глера, иногда с добавлением сортов Вердизо, Перера и Бьянкетта. Производится в 9 провинциях Италии в областях Фриули-Венеция-Джулия и Венеция.

Звезда балета заявляет:

Пила, пью и буду пить! Но только дорогое розовое "Просекко" и только в компании любимых мужчин и друзей. Люди, правда, почему-то думают, что если я веселюсь и куражусь на своем участке, в своем доме, то я обязательно пьяна. Нет, дорогие мои, я сама по себе позитивная, искренняя, открытая. Спиртное мне для этого не нужно.

Волочкова добавила, что спиртное и балет несовместимы, а она ежедневно проводит по несколько часов "в балетном на репетиции". Артистка заверила, что ей бы это было не под силу, если бы она был алкоголиком.

Балерина, не стесняясь, похвалила себя, отметив, что она - успешная, красивая, обладающая отличным чувством юмора женщина.

Обожатели одаривают её дорогими авто и преподносят ей любимые белые розы, а она живет так, как считает нужным.