Дональд Трамп сказал, что США грозит повторение судьбы СССР
США может стать вторым СССР сделал такое заключение Дональд Трамп в своей последней речи бывший президент Дональд Трамп в Вашингтоне.
Также политик заявил, что США сейчас находятся в опасности, т.к. враги находятся слишком близко, даже ближе, чем кажется, внутри государства.
«Так где это уже завершится? Возможно, это уже не завершится, а станет единой частью истории, потому что если посмотреть на большие внешние опасности, одной из самых ключевых угроз для США будут нездоровые и злые люди внутри», — подчеркнул Дональд Трамп.
Политик даже назвал тех, кто по его мнению угрожает безопасности стране. В частности, одним из таких лиц он назвал, Нэнси Пелоси, который относится к Демократической партии. Однако несмотря на все возникающие вопросы и угрозы - выход все-таки имеется, именно поэтому он и продолжает свою деятельность в политике.
«Америка и для Америки. Поэтому все действия, которые я буду предпринимать будут исключительно для блага нашей с вами страны, чтобы жить в ней можно было еще лучше и доступнее. Если не будут предприняты меры, то есть риск что мы станем вторыми СССР», — заявил Дональд Трамп.
Опубликовано: Силивончик Алина
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