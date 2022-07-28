Дональд Трамп сказал, что США грозит повторение судьбы СССР

США может стать вторым СССР сделал такое заключение Дональд Трамп в своей последней речи бывший президент Дональд Трамп в Вашингтоне.

Также политик заявил, что США сейчас находятся в опасности, т.к. враги находятся слишком близко, даже ближе, чем кажется, внутри государства.

«Так где это уже завершится? Возможно, это уже не завершится, а станет единой частью истории, потому что если посмотреть на большие внешние опасности, одной из самых ключевых угроз для США будут нездоровые и злые люди внутри», — подчеркнул Дональд Трамп.

Политик даже назвал тех, кто по его мнению угрожает безопасности стране. В частности, одним из таких лиц он назвал, Нэнси Пелоси, который относится к Демократической партии. Однако несмотря на все возникающие вопросы и угрозы - выход все-таки имеется, именно поэтому он и продолжает свою деятельность в политике.