Ревва уехал в Испанию после объявления о спецоперации
Блогер Алёна Жигалова уверяет, что Александр Ревва покинул Россию после объявления о спецоперации в Украине. Артист поселился в Испании.
Актёр комедийного жанра Александр Ревва перестал выходить на связь с фанатами после того, как началась спецоперация на Донбассе.
Журналистка и блогер Алёна Жигалова утверждает, что известный шоумен находится на территории Испании
Жигалова сообщила, что поклонники артиста доверили ей провести расследование относительно местонахождения звезды сцены и экрана.
Ведущей Ютуб-шоу "Алёна, блин!" удалось выяснить, что юморист давно покинул РФ.
Я узнала, что Артур Пирожков (псевдоним Александра Реввы), оказывается, уехал в Испанию, точнее он туда сбежал, испугавшись всего, что происходит.
Жигалова добавила, что после отъезда Реввы из государства все его счета были заблокированы. Кроме этого, шоумен лишился элитной недвижимости в родном государстве.
В итоге в России у него заблокировали все счета. У него отняли всю недвижимость. Ревва потерял все. Он был главной звездой всех корпоративов. Даже я пела его песню "Алкоголичка". Кому он сейчас поет эту песню и главное, кто теперь поет это.
По мнению блогера, после начала известных событий Ревва "не понимал на какой стул сесть, поэтому отправился в Европу".
Напомним, что Александр Ревва - российский шоумен, комедийный актер, юморист, ведущий телевидения и певец; экс-участник известной команды КВН "Утомленные солнцем", артист комик-шоу "Comedy Club."
Опубликовано: Наталья Гончарова
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