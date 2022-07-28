Канцлер Австрии Нехаммер: Европа не в состоянии отказаться от российского газа

Канцлер Австрии заявил, что Европейский Союз не может отказаться от поставок газа из России.

Канцлер Австрии Нехаммер признал неспособность Европейского Союза отказаться от поставок газа из Российской Федерации.

По словам Нехаммера, эмбарго на российских раз нанесет вред в первую очередь самому же Евросоюза.

"Эмбарго ЕС на газ из РФ невозможно, это нанесет вред самому Евросоюзу", - говорится в заявлении канцлера Австрии.

Также он отметил, что антироссийские санкции не действуют так быстро, как рассчитывала Европа.

"Ситуация вокруг Украины показывает, что санкции против РФ "не так быстро" действуют, как рассчитывали в ЕС", - сетует канцлер.