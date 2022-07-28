Отар Кушанашвили рассказал, как ему выбили зубы и «заставили есть говно»

Это случилось несколько лет назад, журналист предполагает, что нападение могло быть связано и с Аллой Пугачевой, и с Натальей Ветлицкой.

Отар Кушанашвили рассказал, как однажды едва не попрощался с жизнью, попав в руки бандитов. Преступники, которых. по мнению журналиста, на него натравила одна из известных певиц, довольно сильно его избили, сообщает СтарХит.

"После моих хамских выступлений в адрес всех разборка возле подъезда завершилась избиением. Меня постригли и поставили на колени, затем приставили пистолет... Думаю, это была или Алла Пугачева, или Наталья Ветлицкая. Если Алла Борисовна, то это не очень похоже на большую артистку. Но Наталья — очень эмоциональная", — рассказал 52-летний Отар на одном из шоу на YouTube.

Шоумен при этом признает, что он сам "перегнул палку", оскорбляя "и ту, и другую". "Нечем было гордиться, но правда: меня избили и выбили зубы, даже заставляли есть говно водителя", - вспоминает Кушанашвили.

И добавил, что тогда он "не щадил никого. Если бы качественно делал работу, меня бы не трогали", - считает Отар Шалвович.

Сегодня шоумен не позволяет себе оскорбления в адрес Ветлицкой, а о Пугачевой высказывается исключительно в положительном ключе.