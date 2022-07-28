Марину Овсянникову во второй раз оштрафовали за фейки о российской армии

Экс-редактор Первого канала опять оказалась в центре внимания: ее вызвали в Мещанский суд, но с вердиктом она несогласна.

Марина Овсянникова признана виновной по статье о дискредитации ВС России, ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает СтарХит.

Как уточняет издание, поводом для этого стали высказывания быввшей сотрудницы Первого канала о спецоперации на Украине возле Басманного суда Москвы, когда там шло рассмотрение вопроса об аресте политика Ильи Яшина.

Журналистка не согласна с решением суда, она пыталась убедить судей в том, что ничего противозаконного не совершала.

Позже Марина высказала свое мнение в соцсетях. «Считаю, приговор должен быть оправдательным. Я сказала судье по существу предъявленных обвинений: «Я не понимаю, зачем здесь собрались, и тратим время. Все, что происходит, — абсурд. Вы выхватили фразу из моего интервью в защиту Ильи Яшина. За что меня судите? Считаю, что судебный процесс полностью сфабрикован, он организован с целью запугивания", - подчеркнула 44-летняя блондинка.

Ранее, в марте, она сорвала эфир новостей на Первом канале, ворвавшись в эфир с провокационным плакатом. А после этого инцидента уволилась и уехала в Германию. После трех месяцев работы в немецком издании журналистка вновь вернулась в Россию.

К слову, она судится еще и с бывшим мужем, который намерен лишить женщину родительских прав. Если с сыном Марина сумела встретиться, то дочь не видела еще с весны. По словам Марины, бывший увез девочку в неизвестном направлении.