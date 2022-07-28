Лолита призналась в беспорядочных половых связях
Известная певица Лолита Милявская заявила, что в её жизни было много мужчин, о которых она не желает рассказывать общественности.
Популярная российская исполнительница Лолита Милявская призналась, что у неё было много мужчин, которых она предпочитает скрывать от публики.
Такой информацией знаменитость поделилась, пребывая на фестивале VK Fest, прошедший в прошлые выходные в Москве и Питере.
VK Fest - это фестиваль со множеством тематических площадок. На нем выступили известные блогеры и музыканты. Гости мероприятия посетили множество мастер-классов, лекций, квестов и многое другое
Вопросы представителей СМИ о своей личной жизни Милявская считает традицией. Журналисты спрашивают певицу об этом почти на каждом мероприятии, которое та посещает. Так произошло и с фестивалем FK Fest.
Отвечая на вопрос о своей личной жизни, певица отрезала:
У меня переменчивое семейное положение. Кого волнует, с кем я сплю.
Ранее сообщалось, что педагог по вокалу популярного шоу "Фабрика звезд" Владимир Коробка раскритиковал пение Лолиты Милявской на проекте, заявив, что в пении звезды отечественной сцены было слишком много фальшивых нот.
У нее были фальшивые ноты. Мне больше нравится, когда он поет. Он поет просто, а она пафосно. Перебор. Это - колхоз.
Так педагог описал исполнение композиции "Снилось мне" из репертуара группы "Воскресенье", которую Лолита исполняла дуэтом с Джемом Шерифом, который был участником первого сезона "Фабрики звёзд".
Опубликовано: Наталья
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев и Одессу
Отар Кушанашвили рассказал, как ему выбили зубы и «заставили есть говно»
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров
Канцлер Австрии Нехаммер: Европа не в состоянии отказаться от российского газа
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза