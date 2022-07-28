Лолита призналась в беспорядочных половых связях

Известная певица Лолита Милявская заявила, что в её жизни было много мужчин, о которых она не желает рассказывать общественности.

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская призналась, что у неё было много мужчин, которых она предпочитает скрывать от публики.

Такой информацией знаменитость поделилась, пребывая на фестивале VK Fest, прошедший в прошлые выходные в Москве и Питере.

VK Fest - это фестиваль со множеством тематических площадок. На нем выступили известные блогеры и музыканты. Гости мероприятия посетили множество мастер-классов, лекций, квестов и многое другое

Вопросы представителей СМИ о своей личной жизни Милявская считает традицией. Журналисты спрашивают певицу об этом почти на каждом мероприятии, которое та посещает. Так произошло и с фестивалем FK Fest.

Отвечая на вопрос о своей личной жизни, певица отрезала:

У меня переменчивое семейное положение. Кого волнует, с кем я сплю.

Ранее сообщалось, что педагог по вокалу популярного шоу "Фабрика звезд" Владимир Коробка раскритиковал пение Лолиты Милявской на проекте, заявив, что в пении звезды отечественной сцены было слишком много фальшивых нот.

У нее были фальшивые ноты. Мне больше нравится, когда он поет. Он поет просто, а она пафосно. Перебор. Это - колхоз.

Так педагог описал исполнение композиции "Снилось мне" из репертуара группы "Воскресенье", которую Лолита исполняла дуэтом с Джемом Шерифом, который был участником первого сезона "Фабрики звёзд".