Шакире грозит срок из-за уклонения от уплаты налогов

Известная на весь мир колумбийская певица Шакира рискует попасть в тюрьму. Причина - уклонение от уплаты налогов.

Колумбийская исполнительница Шакира может лишиться свободы из-за неуплаты налоговых сборов. Прокуратура Испании хотела заменить тюремное заключение штрафом, чтобы избежать разбирательства в суде, но знаменитость не пошла на это.

По сведениям СМИ, предложение было озвучено государственными чиновниками Испании во избежание суда, дата которого ещё не назначена. Шакира отказалась по причине того, что считает такую "сделку", не отвечающей ее интересам.

В настоящее время прокуратура готовит документацию по делу для передачи в судебную инстанцию. В том случае если вина звезды мирового масштаба будет доказана, ей грозит тюрьма.

Пока Шакиру обвиняют в нарушении закона, связанного в уклонении от уплаты налоговых сборов в период с 2012 по 2014 годы. Сумма долга артистки составляет 14 500 000 евро.

Адвокаты селебрити утверждают, что прямые доказательства вины их клиентки отсутствуют, так как нет свидетельств того, что Шакира находилась на территории Испании свыше 183 дней в год, чтобы автоматом считаться налоговым резидентом королевства.

Ранее сообщалось, что колумбийская певица рассталась с защитником футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике в начале июня этого года, отношения с которым длились 11 лет.