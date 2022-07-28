Ким Чен Ын пригрозил США и Южной Корее Ядерным оружием

Северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил, что готов использовать свое ядерное оружие в потенциальных военных конфликтах с Соединенными Штатами и Южной Кореей.

Такое заявление Ким Чен Ын сделал во время выступления перед ветеранами войны по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны 1950–1953 годов.

Он сказал, что северокорейские вооруженные силы полностью готовы отреагировать на любой кризис, и средства сдерживания ядерной войны нашей страны также готовы мобилизовать свою абсолютную мощь должным образом, точно и быстро в соответствии со своей миссией.

Ким Чен Ын обвинил Соединенные Штаты в демонизации Северной Кореи для оправдания своей враждебной политики.

По его словам, регулярные военные учения США и Южной Кореи имеют «бандитские» аспекты и нацелены против КНДР.

«Бандитами» он назвал руководство южнокорейского правительства, заявив, что говорить о военных действиях против КНДР – это самоубийство.

Он пообещал, что в случае военной угрозы правительство Юн Сок Ёля и его армия будут уничтожены.

Южная Корея выразила глубокое сожаление по поводу угрозы Кима и заявила, что сохраняет готовность справиться с любой провокацией со стороны Северной Кореи мощным и эффективным образом.

Президентское бюро национальной безопасности Юна заявило, что Южная Корея будет защищать свою национальную безопасность и безопасность граждан на основе прочного союза с Соединенными Штатами.