Медведев: РФ симметрично ответит на вступление в НАТО Финляндии и Швеции

Дмитрий Медведев предупредил Швецию и Финляндию о последствиях в случае вступления данных стран в НАТО.

28 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что Финляндия и Швеция могут "на здоровье" вступать в НАТО, однако Москва даст незамедлительный симметричный ответ в случае присоединения данных скандинавских стран к Североатлантическому альянсу.

Также Медведев предупредил, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии Россия будет вынуждена пересмотреть свои отношения с этими государствами.