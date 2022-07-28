Медведев: РФ симметрично ответит на вступление в НАТО Финляндии и Швеции
Дмитрий Медведев предупредил Швецию и Финляндию о последствиях в случае вступления данных стран в НАТО.
28 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что Финляндия и Швеция могут "на здоровье" вступать в НАТО, однако Москва даст незамедлительный симметричный ответ в случае присоединения данных скандинавских стран к Североатлантическому альянсу.
Также Медведев предупредил, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии Россия будет вынуждена пересмотреть свои отношения с этими государствами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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