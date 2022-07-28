Медведев пообещал, что Россия ответит на угрозы Швеции и Финляндии

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, не останутся без ответа со стороны России.

В четверг, 28 июля 2022 года, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в пресс-релизе высказал своё мнение касательно вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Медведев утверждает, что любая угроза безопасности России со стороны балтийских стран, которые решили присоединиться к НАТО и увеличили военное присутствие блока на северо-западе РФ, будет устранена симметричным ответом.