Медведев пообещал, что Россия ответит на угрозы Швеции и Финляндии
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, не останутся без ответа со стороны России.
В четверг, 28 июля 2022 года, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в пресс-релизе высказал своё мнение касательно вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Медведев утверждает, что любая угроза безопасности России со стороны балтийских стран, которые решили присоединиться к НАТО и увеличили военное присутствие блока на северо-западе РФ, будет устранена симметричным ответом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
Бывший главный раввин Москвы заговорил о росте антисемитизма в России
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Европа только готовится к нехватке электроэнергии, а в Японии давно наши способы ее экономить
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров