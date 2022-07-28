Европа только готовится к нехватке электроэнергии, а в Японии давно наши способы ее экономить
Европе придется экономить энергию из-за проблем с поставками российского газа. В Японии семьи и предприятия научились экономии после событий 2011 года.
Когда случилось землетрясение, вызвавшее аварию на Фукусиме, в Японии появился национальный проект по энергосбережению.
После этого события торговые центры отключили эскалаторы, фабрики сократили время сборочных конвейеров, а игорные залы, известные своими мигающими огнями и шумными машинами, были временно закрыты.
Коичиро Танака из Института экономики энергетики Японии говорит, что японцы понимали: нужно что-то делать, чтобы не допустить катастрофы.
В мае того же года правительство призвало граждан и предприятия Токио и северной Японии сократить потребление энергии на 15% в часы пик летом.
Профессиональные бейсбольные и футбольные команды приостановили ночные игры и перенесли матчи на послеобеденное время, чтобы снизить потребность в освещении.
Автопроизводитель Nissan Motor Co изменил график работы завода, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть в часы пик, а сеть магазинов шаговой доступности Lawson Inc перешла на светодиодные лампочки и установила солнечные батареи во многих своих магазинах.
Чтобы закрыть энергетический разрыв, Япония обратилась к ископаемым видам топлива, таким как сжиженный природный газ, уголь и нефть.
К концу 2013 года Япония остановила все 54 своих ядерных реактора, которые обеспечивали около четверти электроэнергии страны, хотя небольшое количество этих реакторов с тех пор было перезапущено.
Опубликовано: Светлана Репина
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