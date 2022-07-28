Налоговая выставила покойному Юрию Шатунову счет

У Шатунова накопилось долгов на 77,7 тысячи рублей: в эту сумму входят платеж за имущество в Москве, налоги на доходы и пени за просрочку.

Имя Юрия Шатунова, которого не стало почти сорок дней назад, не сходит с газетных полос. То СМИ сообщают, как могилу певца атакуют безумные фанаты, и около нее приходится выставлять охрану, то бывший продюсер Андрей Разин угрожает наследникам певца судами за права на композиции "Ласкового мая".

А теперь, когда близкие артиста готовятся к поминкам звезды в связи с 40 днями с момента его ухода, выяснилось: музыкант не рассчитался по финансовым обязательствам, пишет КП.

Как стало известно изданию, налоговая служба выставила Шатунову счет в размере 77,7 тысячи рублей. В эту сумму входят платеж за имущество в Москве (в 2018 году артист по неизвестным причинам не оплатил налог за квартиру), а также многочисленные налоги на доходы и пени за просрочку.

К слову, Шатунов - не единственный из известных почивших граждан, чьи фамилии значатся в списках должников. По данным КП, на Александре Градском тоже до сих пор числится долг перед налоговой - на 448 тысяч рублей (платежи за дома и автомобили музыканта).

Издание уточняет, что неоплаченные счета также нашлись у Олега Табакова, который умер в 2018 году. Актер должен ФНС 85 тысяч рублей - это земельные налоги за 2014-й и 2015-й годы.

По словам юриста Михаила Алексеева, при вступлении в наследство нотариус извещает наследников, что те не только получают имущество, но и отвечают и по долгам умершего. Гасить долги должен тот из наследников, кто наследует имущество. Если наследников несколько, погашать долги придется солидарно - в зависимости от полученной доли.